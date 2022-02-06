Доход от майнинга могут обложить 15% НДФЛ в случае легализации криптовалюты

Москва, 6 февраля. Подоходный налог для майнеров должен быть установлен на уровне не менее 15%. С таким предложением выступил председатель комитета по промышленности Госдумы Владимир Гутенев.

Он уточнил, что данная мера станет актуальной при условии вывода криптовалюты в систему традиционных финансов. Налог на прибыль от такого рода деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей должен составлять не менее 6%.

«Если мы приравняем к ценным бумагам криптовалюту, если будут определенные шлюзы между теми, кто майнит, и когда эта намайненная криптовалюта переходит в статус ценной бумаги, за которую надо заплатить налог на доходы. Наверное, он не должен быть меньше чем 15% подоходный налог. Сам майнинг не может быть меньше 6% налог, как по упрощенке бывает», — цитирует Гутенева «Коммерсантъ».

Банк России в данном вопросе занимает жесткую позицию и выступает за полный запрет майнинга и других операций, связанных с криптовалютами. Минфин, наоборот, считает необходимым легализовать криптовалюты под строгим контролем государства.

Однако сейчас осуществление платежей в криптовалюте так же опасно, как и применение электронных денежных средств, безналичных платежей и наличных денег. Такое мнение высказала руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС Антонина Левашенко.