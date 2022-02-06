Олимпийскую чемпионку Йохауг раскритиковали в Норвегии за объятия с русскими

Пекин, 6 февраля. Победительницу первой лыжной гонки на зимних Олимпийских играх 2022 года Терезу Йохауг раскритиковали в Норвегии за объятия с россиянкой Натальей Непряевой.

Многократную чемпионку мира по лыжным гонкам Йохауг, выигравшую скиатлон на ОИ-2022, подвергли травле в Норвегии. Так, обладатель двух золотых медалей ванкуверской Олимпиады Петтер Нортуг в Twitter-аккаунте выразил недовольство тем, что его соотечественница обнималась с россиянкой Непряевой после финиша гонки.

«Хватит обниматься с этими русскими!» — написал 13-кратный чемпион мира, дважды становившийся лучшим спортсменом Норвегии.

Первая лыжная гонка Олимпийских игр 2022 года завершилась в Пекине накануне. Йохауг на 30,2 секунды опередила финишировавшую второй Непряеву, австрийка Тереза Штадлобер завоевала бронзовую медаль.