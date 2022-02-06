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Tesla может обойти General Motors и Ford на американском рынке

Экономика
Tesla может обойти General Motors и Ford на американском рынке
pr scr tesla.com

Вашингтон, 6 февраля. Автопроизводитель Tesla имеет потенциал, чтобы обойти крупных игроков на рынке Соединенных Штатов. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на прогноз аналитика Morgan Stanley Адама Джонаса.

Марка Tesla выпускает электромобили и разрабатывает искусственный интеллект для вождения. Сегодня ее рыночная доля в США составляет 3,5%. Для сравнения, на Ford приходится 12,5%, а на General Motors (GM) — 14%.

Джонас прогнозирует, что к 2030 году лидеры сократят свое присутствие до 10% и 12% соответственно, а доля Tesla к этому времени увеличится до 18%. Ожидается, что ее доходы будут превышать совокупную выручку Ford и GM.

Глава Tesla Илон Маск ранее объявил, что продукцию компании можно будет приобрести за криптовалюту Dogecoin. Это заявление спровоцировало рост курса монеты почти на 20%.

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