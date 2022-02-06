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Политолог Саймс предупредил Украину о молниеносном ответе России в случае агрессии

Армия
Политолог Саймс предупредил Украину о молниеносном ответе России в случае агрессии
Pr Scr youtube.com  /  Большая игра

Вашингтон, 6 февраля. Россия не собирается ни на кого нападать, однако она будет вынуждена себя защищать в случае агрессии со стороны Украины.

Таким мнением с журналистами поделился политолог, генеральный директор американского журнала The National Interest Дмитрий Саймс. Эксперт высказался о единственном, по его мнению, возможном сценарии начала гипотетического военного конфликта на Украине. Он рассказал, что в декабре общался с представителями российской политической элиты, которые заверили его в отсутствии у России агрессивных планов.

«Я не услышал ни одного упоминания о возможности крупного российского "вторжения" просто потому, что требования Москвы о нерасширении НАТО и не усилении Альянса в Восточной Европе не были удовлетворены», — объяснил Саймс.

При этом он предупредил Украину о молниеносном ответе России в случае агрессии в свой адрес. По его словам, если ВСУ попытаются напасть, то Киев ждут печальные последствия. Саймс убежден, что действия Москвы будут решительными.

«Она без колебаний даст решительный ответ», — подытожил он.

Ранее в Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не имеет никаких агрессивных планов в отношении Украины. Отмечалось, что западные СМИ начали информационную войну против Москвы, в рамках которой они тиражируют вбросы о якобы готовящемся «вторжении».

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