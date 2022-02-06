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Россияне считают оптимальной финансовой подушкой сумму в 500 тысяч рублей

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 10:03
Экономика
Россияне считают оптимальной финансовой подушкой сумму в 500 тысяч рублей
pixabay.com

Москва, 6 февраля. Чтобы чувствовать материальную уверенность, россиянам необходима финансовая подушка на сумму не менее 500 тысяч рублей. Об этом заявили 29% опрошенных «Райффазенбанком», пишет РБК.

Порядка 22% ограничились 100 тысячами рублей, однако столько же респондентов назвали необходимой сумму в 1 млн. Не представляют своего спокойствия без накоплений до 3 млн 9% участников исследования. При этом 18% считают достаточными сбережения на сумму больше 3 млн.

В онлайн-опросе банка было задействовано 1,5 тысячи граждан, проживающих в городах-миллионниках. О самых крупных денежных запасах на черный день заявили москвичи. Также 70% респондентов признались в отсутствии финансовой подушки.

Сбережения лучше хранить в финансовых активах. Такую рекомендацию дал директор региональной сети по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Григорий Сосновский.

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