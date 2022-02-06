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Баранец: ВС РФ будут внимательно следить за маневрами британских военных в Эстонии

Армия
Баранец: ВС РФ будут внимательно следить за маневрами британских военных в Эстонии
Федеральное агентство новостей  /  Равид Гор

, 6 февраля. Переброшенные на территорию Эстонии военнослужащие ВС Британии будут представлять угрозу для российской армии, заявил военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

Отметим, что Лондон планирует в феврале направить дополнительный военный контингент в Эстонию. По словам Баранца, действия британского минобороны являются недружественным шагом против России и ее безопасности. Он убежден, что НАТО склоняется к политике военного давления на Москву, передает «ПолитРоссия».

«Я не отношусь к тем офицерам, которые могут сказать, что 850 военных — это чепуха на фоне нашей армии. Нет, это достаточно серьезная единица, с которой, может быть, придется несколько часов помучиться, чтобы ее закопать в землю», — отметил Баранец.

Военный обозреватель «КП» отметил, что российские военные будут внимательно следить за маневрами британских военных в Эстонии. При этом сохраняется высокая вероятность агрессивных выпадов в адрес России. Так, британцы могут в числе первых совершить атаку на ВС РФ в Калининграде.

Баранец объяснил, почему Британия решила усилить военное присутствие у границ России. Он предположил, что действия британских солдат станут отвлекающим маневром, который прикроет наступление украинской армии в Донбассе. По его словам, если ВСУ начнут атаку, то Лондон и Вашингтон должны будут сыграть роль приманки для российских войск.

«Такие приемы используют при игре в шахматы. Будут отвлекать наши войска заварухой вокруг Калининградской области», — предостерег он.

Ранее сообщалось, что ВСУ 5 февраля шесть раз открывали огонь по территории ДНР. По имеющейся информации, украинские военные использовали при обстрелах гранатометы и минометы калибра 120 миллиметров.

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