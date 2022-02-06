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Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США должны отреагировать на обстрелы ВСУ в Донбассе

Армия
Зампостпреда РФ при ООН Полянский: США должны отреагировать на обстрелы ВСУ в Донбассе
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 6 февраля. Вашингтон обязан реагировать на обстрелы Донецка со стороны Вооруженных сил Украины, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Дипломат осудил подход Запада, который открыто игнорирует происходящее в Донбассе, сконцентрировав внимание на беспочвенных нападках на Москву.

«В то время как Запад продолжает шумиху вокруг мнимых планов России напасть на Украину, украинская армия открыто продолжает привычные обстрелы жилых районов, убивать и калечить мирных жителей, нагло нарушая Минские соглашения. Где реакция постпреда США при ООН?» — написал Полянский.

Накануне украинские военные шесть раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Огонь велся с применением гранатометов и минометов калибра 120 миллиметров.

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