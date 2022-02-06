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Сорок человек пострадали при ДТП в сирийской провинции Дамаск

Весь мир
Сорок человек пострадали при ДТП в сирийской провинции Дамаск
Федеральное агентство новостей

Дамаск, 6 февраля. Сорок человек получили различные травмы в ДТП с участием автобуса в сирийской провинции Дамаск. Авария произошла на дороге между населенными пунктами Маарет Саидная и Мааруна.

Начальник местного управления дорожного движения полковник Абдул Джавад Авад официально заявил, что к инциденту привели неполадки в тормозной системе автобуса. В результате водитель потерял контроль над транспортом при спуске с холма.

На место происшествия немедленно прибыли полиция и скорая помощь. Сорок человек с различными травмами доставлены в ближайшие больницы; место аварии расчищено, движение на участке восстановлено. Об иностранцах в числе пострадавших не сообщается.

В августе 2021 года в провинции Дамаск произошла еще одна крупная авария с участием общественного транспорта: легковой автомобиль протаранил автобус, перевозивший в тот момент 24 человека. В результате один сириец погиб и еще семеро получили различные травмы. 

Оказавшийся в непосредственной близости российский патруль оказал помощь раненым до прибытия медиков и полиции.

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