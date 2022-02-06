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Глава Нового Уренгоя Воронов: открытия новой детской поликлиники ждет весь город

Политика
Глава Нового Уренгоя Воронов: открытия новой детской поликлиники ждет весь город
wikipedia.org  /  CC BY 4.0

Новый Уренгой, 6 февраля. В Новом Уренгое завершается строительство детской поликлиники, а также женской консультации. Об этом рассказал глава города Андрей Воронов.

По словам Воронова, на стройке работают порядка 170 человек, это отделочники, сантехники, электрики. Основные работы уже выполнены, сейчас рабочие завершают внутреннюю отделку помещений и монтируют оборудование, говорит он.

«Ждем открытия всем городом», — цитирует Воронова ИА «Север-Пресс».

Также в городе продолжается капремонт детского сада «Метелица», но он немного затянется, так как в процессе работы обнаружены дополнительные проблемы. В данный момент в здании идет черновая отделка помещений, рабочие завершают стяжку полов и укладывают плитку на стены, сообщил мэр.

Кроме того, стартовали работы по обустройству городской арт-резиденции. Внутреннее пространство будет современным и многофункциональным и в результате станет центром притяжения талантливых и креативных горожан, считает глава города.

Ранее сообщалось, что из больницы в Новом Уренгое выписали болевшего COVID-19 вахтовика из Липецка Леонида Сизова, которого удалось спасти благодаря своевременной помощи врачей и волонтеров.

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