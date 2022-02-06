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Депутат Рады Кузьмин рассказал, что украинцы массово бегут из страны

Политика
Депутат Рады Кузьмин рассказал, что украинцы массово бегут из страны
wikipedia.org  /  Анна Безулик / CC BY 3.0

Киев, 6 февраля. Жители Киева и представители украинской власти бегут из страны. Об этом рассказал депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин.

По словам нардепа, в Киеве стало мало машин и людей, так как очень многие уезжают из страны вместе с семьями на фоне заявлений Запада о «вторжении» России на Украину.

«Кто-то боится рязанских десантников, кто-то наших доморощенных погромщиков, которые под призывы борьбы с оккупантами будут тупо грабить. В общем, киевляне, похоже, готовятся к худшему», — написал Кузьмин в Facebook.

Депутат добавил, что на фоне истерии власти Украины безмолвствуют, никак не успокаивают украинцев и сами «тихо вывозят близких и имущество, которое еще можно вывезти».

Ранее в Кремле заявили, что публикация агентства Bloomberg о «вторжении» России на Украину указывает на опасность заявлений США и других западных стран. Москва считает, что ситуация является иллюстрацией того, к чему может привести атмосфера напряженности на международной арене.

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украина россия ренат кузьмин
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