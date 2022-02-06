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Отец покойной Юлии Началовой осудил требующего 20 млн рублей Александра Фролова

Шоу-бизнес
Отец покойной Юлии Началовой осудил требующего 20 млн рублей Александра Фролова
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Киселев

Москва, 6 февраля. Виктор Началов, отец ныне покойной певицы Юлии Началовой, осудил бывшего возлюбленного дочери Александра Фролова за требование вернуть ему 20 млн рублей.

Хоккеист Фролов после смерти исполнительницы хита «Останься» заявил, что в свое время одалживал ей крупную сумму денег на ремонт московских апартаментов. Речь шла о 20 млн рублей.

Отец Началовой отреагировал на заявление хоккеиста в передаче «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ. По его словам, мыслящий по-американски Фролов судился бы и с родной матерью, если бы возникла такая необходимость.

«Он живет в Америке. Говорит: «Ничего личного — только бизнес». Мозги у него американские. Наверное, судился бы и с мамой родной. Как мне кажется. Я знаю, что он на юриста потратился. Переживем», — высказался мужчина.

Началов, ранее выставивший апартаменты певицы на продажу, отметил, что это «очень хорошая квартира в хорошем доме», но покупателя на нее пока не нашлось.

Началова родилась 31 января 1981 года. В минувший день рождения певицы ее отец поделился трогательными воспоминаниями об исполнительнице.

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