Бен Стиллер похвалил Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе на ОИ

Вашингтон, 6 февраля. Американский актер, комик и режиссер Бен Стиллер пришел в восторг от проката российского фигуриста Марка Кондратюка в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине.

Судьи оценили произвольную программу Кондратюка в 181,65 балла. С таким результатом россиянин занял второе место, не сумев превзойти японца Юму Кагияму, набравшего 208,94 балла.

«Мое уважение российскому фигуристу, который зажег со своей программой на музыку из оперы «Иисус Христос — суперзвезда»», — высказался Стиллер в своем Twitter-аккаунте.

Сборная России перед последним днем командных состязаний на зимних Олимпийских играх — 2022 в Пекине занимает первую строчку с 45 баллами в копилке. Второе и третье места удерживают сборные США и Японии соответственно.

XXIV зимняя Олимпиада стартовала в Пекине 4 февраля. Торжественную церемонию открытия состязаний провели на стадионе «Птичье гнездо». Всего в Играх принимают участие 95 стран, включая команду России.