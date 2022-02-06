Госдума рассмотрит возможность введения продуктовых карточек для пенсионеров

Москва, 6 февраля. Государство может предоставить пенсионерам дополнительные средства на покупку продуктов. Согласно подготовленному Госдумой законопроекту, нуждающимся планируется выдать карточки на сумму в 13 тысяч рублей.

Речь идет о пенсионерах, чей доход не превышает сумму двух прожиточных минимумов. Предполагается, что специальные банковские карты возможным номиналом около 13 тысяч рублей позволит им приобретать продовольствие. Таким образом удастся оказать поддержку наиболее уязвимой социальной группе и стимулировать потребительскую активность. Для получения карточки потребуется обратиться в соцзащиту, приводит «ФедералПресс» суть инициативы.

Пенсионерам ранее напомнили, какими налоговыми льготами они могут воспользоваться в текущем году.