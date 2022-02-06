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Эпидемиолог Онищенко: Из-за хронических болезней люди могут тяжелее переносить COVID-19
Общество
Эпидемиолог Онищенко: Из-за хронических болезней люди могут тяжелее переносить COVID-19
ФБА «Экономика сегодня»  / 

У привитого или ревакцинированного человека в разы выше уровень защиты от коронавируса. Об этом в беседе с ФАН напомнил ученый-эпидемиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее Высший институт здоровья Италии заявил, что риск летального исхода у непривитых от коронавирусной инфекции в 25 раз выше, чем у вакцинированных.

«Такие расчеты интересны для профессионалов, для оценки экономических последствий: государство считает, сколько потратить денег на вакцинацию, лечение, маски, и сколько придется потратить, если на это не расходовать деньги. Когда люди начнут болеть, их будет нужно спасать в реанимации, загружать медицинские стационары. Эти цифры послужат критериями для тех отчетов, которые, безусловно, будет делать каждое министерство здравоохранения перед своим правительством после окончания пандемии», — сообщил эксперт.

Геннадий Онищенко также указал, как, на его взгляд, итальянские исследователи проводили такие вычисления.

«Думаю, когда специалисты вели подсчет, брали большие цифры, они складываются из нашей с вами индивидуальной реакции. Кто-то не привитый и не переболевший может заразиться коронавирусом и даже не заметит, а кто-то может иметь прививку, но из-за хронических заболеваний тяжело переболеть», — пояснил собеседник ФАН.

Эпидемиолог Онищенко: Из-за хронических болезней люди могут тяжелее переносить COVID-19
Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В завершение он подчеркнул, что в борьбе с пандемией огромную роль играет вакцинация.

«Безусловно, у привитого или ревакцинированного человека уровень защиты в разы выше, чем у не привитого или не ревакцинированного», — подытожил ученый-эпидемиолог.

Ранее Геннадий Онищенко в беседе с ФАН заявил о необходимости регистрации в России заграничной вакцины от коронавируса. По его словам, такая мера необходима для людей, которым нужно выезжать за рубеж по вопросам бизнеса.

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