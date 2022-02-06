Военкор Сладков: Предсказания первого начальника Генштаба РФ Дубынина сбываются одно за другим

ФАН представляет очередную авторскую колонку военного корреспондента Александра Сладкова. Напоминаем, данный материал является личным мнением автора, которое может не совпадать с позицией редакции.

Предсказания первого начальника Генштаба РФ Дубынина сбываются одно за другим. Колонка Александра Сладкова

На этой неделе исполнилось 79 лет со дня рождения первого начальника Генерального штаба России. Он в числе многих других политиков и военных СССР предрек нынешнюю ситуацию в отношении России и НАТО.

Виктор Дубынин — историческая личность. Куда бы его ни назначали командиром, его солдаты становились самыми боевыми в соединении, его рота, батальон, полк — лучшими в военном округе.

Командовал 40-й армией в Афганистане, перед этим был заместителем командарма по боевым действиям. Когда стоял во главе нашей группировки в Польше, весьма резко высказывался о тяжелом будущем в отношениях нашей страны и НАТО, призывал одновременно расформировывать Варшавский договор и Северный альянс.

Дубынин был первым начальником Генерального штаба новой России. Ушел из жизни по болезни, ему было всего 49 лет. Посмертно награжден звездой Героя России. Сегодня все предсказания Виктора Дубынина сбываются одно за другим.