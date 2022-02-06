Эксперт Мильчакова объяснила механизмы досрочного погашения кредитов

Москва, 6 февраля. Российское законодательство предусматривает несколько способов быстрее погасить задолженность. Заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова рассказала о них в беседе с «Российской газетой».

Наиболее простым способом является частичное досрочное погашение. Эксперт объяснила, что в этом случае заемщик каждый месяц направляет на выплату сумму выше обязательного платежа. На частичное погашение можно откладывать деньги, чтобы внести более существенную сумму за раз.

Мильчакова дала отдельный совет для обслуживающих ипотечный заем. Она порекомендовала проверить — если ли возможность воспользоваться господдержкой. Например, россияне могут получить субсидии или направить средства материнского капитала на погашение задолженности.

Эксперт по недвижимости Алексей Кричевский ранее рассказал о способах сэкономить на ипотеке. По его словам, девелоперы предлагают покупателям множество совместных программ с банками.