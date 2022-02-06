Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 10:45
10:37
Происшествия
Уголовное дело возбудили по факту избиения экс-депутата Госдумы Максима Шингаркина
10:37
Происшествия
Прокуратура начала проверку после аварии на трубопроводе в Хабаровске
10:36
Экономика
Производители молочной продукции объявили о повышении цен на свои товары
10:34
Политика
Слушатели «Вести FM» оценили слова политолога Михеева о конфузе Польши перед Путиным
10:32
Общество
Доктор Ван Си предупредил о риске развития пневмонии из-за гриппа
10:30
Происшествия
Главу Анабарского района Якутии Семенова задержали по подозрению во взяточничестве
10:26
Происшествия
Магазин «Пивзавод» под Саратовом загорелся из-за воспламенившегося электрочайника
10:26
Общество
Эпидемиолог Онищенко: Из-за хронических болезней люди могут тяжелее переносить COVID-19
10:25
Происшествия
Три человека стали жертвами пожаров в Нижегородской области
10:25
Шоу-бизнес
Певица Анжелика Агурбаш рассказала о жестокости бывшего мужа
Все новости

Обозреватель Акопов: США не смогут поддерживать свою гегемонию

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 09:35
Политика
Обозреватель Акопов: США не смогут поддерживать свою гегемонию
Федеральное агентство новостей

Москва, 6 февраля. Власти США больше не смогут поддерживать свою гегемонию, растянув силы по всей планете. К такому выводу пришел обозреватель Петр Акопов.

Как отметил эксперт, давно прошли времена Холодной войны, когда СССР технологически отставал от Соединенных Штатов. Сейчас Россия не будет размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле. Все дело в том, что Москва может создавать Вашингтону проблемы без всего этого, убежден Акопов.

Также обозреватель одной фразой описал основную геополитическую проблему США.

«Проблема США как раз в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. И любые наши действия, и действия наших партнеров вроде Китая или Ирана по созданию проблем для американцев будет восприниматься ими как наш ответ на их пренебрежение нашей безопасностью», — цитирует эксперта «Украина.ру».

В результате Россия покажет симметричный ответна пренебрежение к своим интересам со стороны США, заключил он.

Ранее издание The National Interest сообщило, что российские подводные лодки остаются единственными в мире, оснащенными суперкавитационными торпедами. При этом США работают над созданием аналога с 1997 года, но пока безуспешно.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Обозреватель Акопов: США не смогут поддерживать свою гегемонию
россия сша Петр Акопов
Комментировать