Москва, 6 февраля. Власти США больше не смогут поддерживать свою гегемонию, растянув силы по всей планете. К такому выводу пришел обозреватель Петр Акопов.

Как отметил эксперт, давно прошли времена Холодной войны, когда СССР технологически отставал от Соединенных Штатов. Сейчас Россия не будет размещать ракеты на Кубе или в Венесуэле. Все дело в том, что Москва может создавать Вашингтону проблемы без всего этого, убежден Акопов.

Также обозреватель одной фразой описал основную геополитическую проблему США.

«Проблема США как раз в том, что они много на себя взяли, и их интересы простираются по всему миру, от Украины до Тайваня до Африки и до Латинской Америки. И любые наши действия, и действия наших партнеров вроде Китая или Ирана по созданию проблем для американцев будет восприниматься ими как наш ответ на их пренебрежение нашей безопасностью», — цитирует эксперта «Украина.ру».

В результате Россия покажет симметричный ответна пренебрежение к своим интересам со стороны США, заключил он.

Ранее издание The National Interest сообщило, что российские подводные лодки остаются единственными в мире, оснащенными суперкавитационными торпедами. При этом США работают над созданием аналога с 1997 года, но пока безуспешно.