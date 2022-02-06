Появилась новая версия гибели принцессы Дианы

Диана Спенсер погибла более 20 лет назад. За все это время секрет автокатастрофы так и не был до конца раскрыт. «Королева сердец» ушла, оставив после себя слезы горести и одну из самых больших загадок современной истории, пишет Marie Claire.

Общественность потрясла активистская группа под говорящим названием Anonymous. Согласно их предположениям, незадолго до своей гибели Диана успела задокументировать, что королевская семья связана с торговлей людьми.

«Незадолго до своей смерти Диана посещала больницы и дома престарелых, связанные с именем Джимми Сэвила, старалась утешить жертв гостевого дома Elm и записывала показания жертв изнасилований во дворце», — утверждают хакеры из Anonymous.