Появилась новая версия гибели принцессы Дианы

Диана Спенсер погибла более 20 лет назад. За все это время секрет автокатастрофы так и не был до конца раскрыт. «Королева сердец» ушла, оставив после себя слезы горести и одну из самых больших загадок современной истории, пишет Marie Claire.
Общественность потрясла активистская группа под говорящим названием Anonymous. Согласно их предположениям, незадолго до своей гибели Диана успела задокументировать, что королевская семья связана с торговлей людьми.
«Незадолго до своей смерти Диана посещала больницы и дома престарелых, связанные с именем Джимми Сэвила, старалась утешить жертв гостевого дома Elm и записывала показания жертв изнасилований во дворце», — утверждают хакеры из Anonymous.
Сэвил — известный британский телеведущий с канала BBC, который оказался серийным насильником. В 2012 году на канале ITV вышел фильм о его многочисленных преступлениях. Всего он изнасиловал 34 человека разного пола и возраста.
Удивительно, но он совершал изнасилования как в помещениях главной телекомпании Великобритании, так и в больницах — и даже в хосписах. Все это происходило на протяжении более чем 40 лет. Джимми умер в возрасте 84 лет. Спустя год после его смерти вышел обличительный документальный фильм о нем. Есть также информация о том, как в вышеупомянутом гостевом доме Elm Guest House в 1970–80-х проводила ужасные вечеринки целая компания педофилов. Есть информация, что они связаны с высшими политическими кругами Великобритании.
Специалисты анонимной организации уверены, что принцесса Уэльская провела собственное расследование и нашла немало доказательств преступлений. Их отголоски сегодня можно увидеть в новостях о секс-скандалах, связанных с личностью принца Эндрю.
Не так давно в эфире появилась документальная программа Netflix, где средний сын королевы был обвинен в совершении нескольких преступлений сексуального характера.
По мнению хакеров, именно из-за того, что Диана знала слишком много, ее жизнь и оборвалась — и вряд ли это был несчастный случай.
Ранее сообщалось, какой недостаток, по мнению критика Махера, присутствует в новой документалке о принцессе Диане.