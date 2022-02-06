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РФС призвал УЕФА расследовать инцидент с антироссийскими лозунгами на ЧЕ по мини-футболу

Спорт
РФС призвал УЕФА расследовать инцидент с антироссийскими лозунгами на ЧЕ по мини-футболу
wikipedia.org  /  РФС /Добросовестное использование

Москва, 6 февраля. Российский футбольный союз (РФС) намерен привлечь к ответственности сборную Украину за антироссийские лозунги болельщиков во время полуфинального матча чемпионата Европы по футзалу.

Соответствующее требование в письменном виде было направлено в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В нем указано, что болельщики сборной Украины вели себя неподобающе, выкрикивая лозунги политического характера, тем самым разжигая межнациональную рознь.

В РФС отметили, что согласно регламенту турнира, национальные ассоциации несут полную ответственность за поведение своих болельщиков, игроков и любых официальных лиц. По этой причине российская сторона настаивает на соответствующих дисциплинарных санкциях в отношении украинской команды, говорится в заявлении.

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал этот инцидент. По его словам, не стоит уделять этому случаю особого внимания, а следует направить все силы на подготовку к финальной встрече чемпионата Европы.

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