Звезда Болливуда Лата Мангешкар скончалась на 93-м году жизни

Нью-Дели, 6 февраля. Одна из самых известных закадровых певиц индийского кинематографа и актриса Лата Мангешкар умерла на 93-м году жизни. По данным телеканала NDTV, она находилась в отделении интенсивной терапии, куда ее доставили с диагнозом COVID-19.

Мангешкар по праву является звездой Болливуда. В Индии ее считали символом и легендой Золотого века индийского кинематографа. Лата получила прозвище «Королева мелодии» и «Соловей». Для исполнения песен она использовала более 30 индийских наречий. В 2001 году она удостоилась невоенной награды Индии «Бхарат ратна».

Самые известные индийские киноленты, где звучал голос Мангешкар — «Бродяга» (Awaara, 1951), «Господин 420» (Shree 420, 1955), «Бобби» (Bobby, 1973), «Месть и закон» (Sholay, 1975), «Ганг, твои воды замутились» (Ram Teri Ganga Maili, 1985). В «Хождении за три моря» (1958) и «Приключениях Али Бабы и 40 разбойников» (1979) Лата озвучила женские вокальные партии.

Ранее скончался известный немецкий актер Дитер Манн. Ему было 80 лет.