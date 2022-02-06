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Тело пропавшей неделю назад жительницы Омской области нашли в поле

Происшествия
Тело пропавшей неделю назад жительницы Омской области нашли в поле
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Омск, 6 февраля. Поиски 36-летней жительницы Марьяновского района Омской области подошли к концу. Женщину нашли мертвой недалеко от поселка Мельничный.

Утром 27 января Олеся Ш. отправилась на работу, после чего перестала выходить на связь. Очевидцы рассказывали, что видели женщину возле трассы, после чего начали поступать сообщения, согласно которым ее заметили в Омске. Позднее правоохранители выяснили, что жительница действительно покидала свой район.

Накануне вечером в поле удалось найти тело женщины. Согласно информации местных СМИ, на теле умершей не было следов криминальной смерти. Остальная информация станет известна после получения результатов судебно-медицинской экспертизы. У погибшей осталась трехлетняя дочь.

В Подмосковье продолжаются поиски бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который пропал вчера вечером после прогулки на квадроцикле. Водолазам уже удалось найти в Москве-реке средство передвижения чиновника.

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