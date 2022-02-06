Милованов заявил о готовности сборной России завоевать титул чемпиона Европы по футзалу

Амстердам, 6 февраля. Сборная России набралась достаточно опыта и мастерства, чтобы одержать победу на чемпионате Европы по мини-футболу. Об этом заявил нападающий национальной команды Иван Милованов.

На прошлой стадии турнира россияне обыграли Украину со счетом 3:2 и впервые с 2017 года пробились в финал турнира. Соперник России сборная Португалии в своем матче обыграла одну из сильнейших команд — Испанию.

«Сейчас все мысли связаны уже с предстоящим финалом, потому что мы в шаге от нашей заветной мечты. Я считаю, мы готовы к этому, развиваемся все эти годы, учимся, работаем над ошибками, это не проходит даром. Сборная России становится сильнее, наша игра совершенствуется», — сказал Милованов, чьи слова приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

По его словам, португальцы являются лучше командой мира. Однако обе стороны хорошо знакомы друг с другом, поэтому решающим фактором станет предматчевая подготовка и настрой.

Полуфинальный матч между Россией и Украиной, как и ожидалось, был омрачен провокационными лозунгами с трибун. Украинские болельщики скандировали антироссийские лозунги, однако это не помешало россиянам одержать победу.