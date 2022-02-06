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Военный аналитик Бижев назвал антироссийскую акцию Bloomberg частью информационной войны

Политика
Военный аналитик Бижев назвал антироссийскую акцию Bloomberg частью информационной войны
youtube.com  /  Prt Scr / Свободная Пресса

Москва, 6 февраля. Вброс Bloomberg о якобы резком обострении ситуации на Украине является не случайностью, а стратегически выверенным шагом. Такое мнение выразил военный эксперт, генерал-лейтенант Айтеч Бижев.

Имитация утечки произошла для того, чтобы намеренно посеять панику и оценить реакцию мировой общественности на эскалацию. Бижев также уточнил, что такие действия говорят о продолжающейся информационной войне против России.

«Это созданная ситуация. И это явно продуманная специальная утечка. Такие ошибки не бывают, это агентство очень серьезное... (Запад хочет, — Прим. ФАН) Раскачать ситуацию, ввести в состояние паники», — добавил эксперт.

Бижев предположил, что публикацией Bloomberg заказчики вброса хотели посмотреть, вдруг у кого-то из сторон «не выдержат нервы». По его мнению, Запад продолжит провокации.

Ранее аналогичное мнение выразила и официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она тоже считает, что публикация Bloomberg об эскалации на Украине была не случайной, а намеренной информационной атакой на Россию. Дипломат также назвала авторов этого вброса извращенцами.

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bloomberg статья бижев
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