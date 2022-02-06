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Рынок подержанных электрокаров в России вырос на 69% по итогам 2021 года

Экономика
Рынок подержанных электрокаров в России вырос на 69% по итогам 2021 года
ФБА «Экономика сегодня»  /  Степан Яцко

Москва, 6 февраля. Всего за 2021 год на территории России было продано 9 070 электрокаров с пробегом. Это на 69% больше, чем годом ранее.

Интерес россиян к автомобилям с электродвигателями растет восьмой год подряд. Наиболее популярной моделью остается относительно бюджетный Nissan Leaf. На нее приходится каждый третий электрокар в стране, всего в 2021 году на вторичном рынке удалось реализовать около семи тысяч таких машин, передает «Автостат».

Следом по популярности идет американская Tesla. Модель этого производителя купили 818 жителей России, что в пять раз больше, чем в 2020 году. Замыкают тройку электромобили от BMW — 441 единица. Еще 168 штук пришлось на Mitsubishi.

По итогам прошлого года в России также вырос спрос на китайские автомобили с пробегом. Их доля на отечественном рынке составила 2,05%, а в 2020 году этот показатель составлял 1,87%.

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