Водолазы нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

Москва, 6 февраля. Водолазы обнаружили квадроцикл бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина в Москве-реке, передает Telegram-канал SHOT. Предположительно, чиновник провалился под лед.

Поиски Ялунина начались в 21:00 по московскому времени 5 февраля. По данным экстренных служб, он уехал в сторону села Козино Московской области без средств связи. У места происшествия спасатели обнаружили следы от квадроцикла, которые вели к Москве-реке. На водоеме также обнаружили пробоину во льду. Площадь разлома соответствовала пропавшему транспортному средству.

Поиски Ялунина продолжаются. Ранее были опубликованы кадры с места его предположительного исчезновения.