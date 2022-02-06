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Водолазы нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 08:14
Происшествия
Водолазы нашли квадроцикл пропавшего экс-замминистра юстиции Ялунина
Невские Новости  /  Тильда Котлинская

Москва, 6 февраля. Водолазы обнаружили квадроцикл бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина в Москве-реке, передает Telegram-канал SHOT. Предположительно, чиновник провалился под лед.

Поиски Ялунина начались в 21:00 по московскому времени 5 февраля. По данным экстренных служб, он уехал в сторону села Козино Московской области без средств связи. У места происшествия спасатели обнаружили следы от квадроцикла, которые вели к Москве-реке. На водоеме также обнаружили пробоину во льду. Площадь разлома соответствовала пропавшему транспортному средству.

Поиски Ялунина продолжаются. Ранее были опубликованы кадры с места его предположительного исчезновения.

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квадроцикл исчезновение водолазы ялунин
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