Американцы одарили оглушительными аплодисментами Валиеву после ее триумфа на ОИ

Пекин, 6 февраля. Американцы стоя аплодировали российской фигуристке Камиле Валиевой после ее феноменальной победы в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Спортсменку очень тронули овации трибун. При этом она отметила, что аплодисменты звучали и от представителей других команд.

«Аплодисменты американцев очень приятны — это те же спортсмены, фигуристы. Приятно, что им все понравилось в моем прокате. И не только американцам, но и канадцам, и другим спортсменам. Это вдохновляет», — сказала Валиева.

Российская фигуристка одержала победу в короткой программе с результатом 90,18 балла. Ее триумф позволил сборной России закрепиться на первом месте в командном турнире на Олимпиаде. Второе место заняла японка Вакаба Хигучи (74,73), тройку лучших замкнула представительница Канады Мадлен Скизас, получив 69,60 балла от судей.