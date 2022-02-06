Российский фигурист Кондратюк занял второе место в произвольной программе на ОИ-2022

Пекин, 6 февраля. Сборная России упрочила свое лидерство в командном турнире Олимпиады после выступления Марка Кондратюка. Российский фигурист занял второе место в произвольной программе.

Первое место занял японский спортсмен Юма Кагияма с результатом 208,94 балла. Следом за ним идет Кондратюк. Фигурист из России получил от судей 181,65 балла. Тройку лидеров замкнул американец Винсент Чжоу (171, 44).

После второго дня командного турнира Россия уверенно лидирует с 45 очками. Следом идет сборная Соединенных Штатов (42). На третьем месте расположилась Япония с 39 баллами.

До этого состоялись соревнования в короткой программе среди женщин. Победу в них одержала российская фигуристка Камила Валиева, набрав 90,18 балла и установив новый олимпийский рекорд.