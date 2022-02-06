Алексей Ягудин пустился в пляс после успеха Камилы Валиевой на Олимпиаде

Пекин, 6 февраля. Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин не сдержал эмоций после победы фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе. Спортсмен даже станцевал в честь молодой коллеги зажигательный танец.

Благодаря триумфальному дебюту Валиевой на ОИ-2022 сборная России вышла на первое место в командном турнире. От радости Ягудин также выразил уверенность, что теперь золотая медаль россиянам обеспечена и наглядно продемонстрировал, как стремительно РФ вырвется вперед и оставит позади всех конкурентов.

«Все мы в такие моменты немного Алексей Ягудин», — радостно подписали видео авторы Telegram-канала «Олимпийский комитет России».

Камиле Валиевой всего 15 лет, однако она уже показала лучший результат и установила новый олимпийский рекорд — 98,18 балла. Благодаря результату юной спортсменки в активе сборной России 36 баллов и лидерство в турнирной таблице.