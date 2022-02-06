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«Русский стандарт» назвал средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году

Экономика
«Русский стандарт» назвал средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 6 февраля. Исследователи «Русского стандарта» проанализировали операции по оплате ЖКУ у пользователей мобильного приложения банка за 2021 год. Затем показатели сравнили с данными 2020 года.

Результаты исследования показали, что в среднем россияне платили за жилищно-коммунальные услуги 3 405 рублей. Это больше показателя годом ранее, когда чек составлял 3 168, передает РИА Новости.

Аналитики считают, что на динамику повлияла теплая погода, которая наблюдалась зимой 2019-2020 годов. В прошлом же году было много снега и крепкие морозы, что привело к росту оплаты за отопление.

В Москве средний чек за ЖКУ составил 3 475 рублей, в Петербурге — 2 806 рублей. Жители Набережных Челнов платили в среднем 4 772 рубля, а в Тюмени этот показатель составил 3 880 рублей.

Петербуржцы с ноября начнут получать единые квитанции за ЖКХ. Переход к новой системе информирования горожан об оплате коммунальных услуг будет произведен по районам в рамках пилотных проектов.

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