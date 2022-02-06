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NI: Россия обладает супероружием, которого нет у США

Армия
NI: Россия обладает супероружием, которого нет у США
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 6 февраля. Российские подводные лодки остаются единственными в мире, оснащенными суперкавитационными торпедами. Они являются улучшенной версией «Шквала» с обычной боеголовкой. При этом США работают над созданием аналога с 1997 года, но пока безуспешно, пишет The National Interest.

Обозреватель издания Мизоками Кайл отметил, что у РФ имеется и экспортная версия торпеды под названием «Шквал Е». Оба варианта оружия предназначены для поражения под- и надводных целей. Радиус действия этой торпеды достигает 13 километров, а мощность — ядерная. Маршевая скорость «Шквала» равняется 375 км/ч.

«Потенциальные противники будут пытаться что-то противопоставить этому оружию, но в случае его применения они окажутся беззащитными», — рассудил атвор.

Кайл отметил, что Соединенные Штаты занимаются разработкой аналога российской торпеды уже более 20 лет. Но даже по прошествии десятилетий США пока не могут даже представить образцов. Сейчас американцы пытаются модернизировать торпеду Mark 48 для размещения на подводных лодках. Удастся ли им воплотить задуманное пока неизвестно, резюмировал Кайл.

Аналитики The National Interest ранее высоко оценили возможности российских подлодок пятого поколения «Хаски». По мнению экспертов, эти субмарины смогут доставить американским морякам много проблем.

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