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Мужчина погиб при пожаре в деревянном балоке на Камчатке

Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в деревянном балоке на Камчатке
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Петропавловск-Камчатский, 6 февраля. Деревянный балок загорелся утром 6 февраля в СНТ «Смородинка» на территории Елизовского муниципального района Камчатки. В результате происшествия погиб один человек.

Сигнал о происшествии поступил на пульт оперативных служб региона в 05:33 воскресенья (20:33 субботы по Москве). На место пожара выехала группа из десяти спасателей на двух автоцистернах, уточнили в краевом управлении МЧС России.

На момент прибытия огнеборцев постройка была полностью охвачена огнем. Локализовать возгорание удалось в 06:04, а еще через полтора часа пожар полностью ликвидировали. На месте тушения спасатели нашли тело мужчины.

Огонь не только уничтожил балок, но и на 20 процентов повредил теплицу, которая стояла рядом. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Еще один смертельный пожар ранее произошел в Гатчинском районе Ленинградской области. Огонь охватил одну из квартир жилого дома, в результате чего погибла женщина.

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