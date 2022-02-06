Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 07:43
07:36
Олимпийские игры 2022
Алексей Ягудин пустился в пляс после успеха Камилы Валиевой на Олимпиаде
07:35
Экономика
«Русский стандарт» назвал средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году
07:25
Армия
NI: Россия обладает супероружием, которого нет у США
07:21
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в деревянном балоке на Камчатке
07:17
Общество
Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов
07:14
Общество
Кардиолог Кореневич посоветовала пить кофе для снижения уровня сахара в крови
07:14
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Валиева призналась, что сделала все возможное для триумфального дебюта на ОИ
07:00
Политика
Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году
06:57
Олимпийские игры 2022
Новозеландка Садовски-Синнотт завоевала золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
06:39
Происшествия
Американка расчленила 20-летнего знакомого из-за обвинений в продаже наркотиков
Все новости

Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 07:17
Общество
Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов
unsplash.com  /  NordWood Themes

Москва, 6 февраля. Люди стали больше времени проводить в гаджетах, не осознавая этого. Как побороть зависимость от смартфонов, рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

В первую очередь человеку необходимо признать свою зависимость от смартфонов. Дополнительно рекомендуется установить программу, которая будет считать количество затраченных в телефоне часов, пишет RT.

«Необходимо разделить два понятия: "Я хочу" и "Меня туда тянет зависимость". Важно встать во вторую позицию. Чтобы понять, какие есть дела, — написать список: "Чего я хочу". Например, я хочу сбросить десять лишних килограмм. Сразу задаем себе вопрос: "Мне телефон помогает в этом или мешает?" Мешает, потому что он мою активность ограничивает», — отметил психолог.

Михаил Хорс предупредил, что на пути избавления от зависимости будут трудности. Следует сразу подготовиться к этому, чтобы не срываться и не испытывать недовольство собой и вину.

Особую обеспокоенность вызывает, когда дети проводят много времени с гаджетами в руках. IT-специалист Лена Денисова посоветовала научить ребенка извлекать пользу из новых технологий и устанавливать развивающие приложения.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов
смартфон зависимость психолог хорс
Комментировать