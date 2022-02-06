Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов

Москва, 6 февраля. Люди стали больше времени проводить в гаджетах, не осознавая этого. Как побороть зависимость от смартфонов, рассказал клинический психолог Михаил Хорс.

В первую очередь человеку необходимо признать свою зависимость от смартфонов. Дополнительно рекомендуется установить программу, которая будет считать количество затраченных в телефоне часов, пишет RT.

«Необходимо разделить два понятия: "Я хочу" и "Меня туда тянет зависимость". Важно встать во вторую позицию. Чтобы понять, какие есть дела, — написать список: "Чего я хочу". Например, я хочу сбросить десять лишних килограмм. Сразу задаем себе вопрос: "Мне телефон помогает в этом или мешает?" Мешает, потому что он мою активность ограничивает», — отметил психолог.

Михаил Хорс предупредил, что на пути избавления от зависимости будут трудности. Следует сразу подготовиться к этому, чтобы не срываться и не испытывать недовольство собой и вину.

Особую обеспокоенность вызывает, когда дети проводят много времени с гаджетами в руках. IT-специалист Лена Денисова посоветовала научить ребенка извлекать пользу из новых технологий и устанавливать развивающие приложения.