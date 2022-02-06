Фигуристка Валиева призналась, что сделала все возможное для триумфального дебюта на ОИ

Пекин, 6 февраля. Российская фигуриста Камила Валиева завершила свое катание в короткой программе Олимпийских игр в Пекине безоговорочной победой. По ее словам, она постаралась сделать все от нее зависящее.

Безупречный прокат Валиевой был оценен на 90,18 балла. Своим результатом российская фигуристка не только принесла отечественной сборной десять баллов, но и вывела ее на первое место командного турнира.

«На сегодня сделала все возможное, что зависело от меня. Рада, что принесла команде максимальное количество баллов за короткую программу. Счастлива находиться на Олимпиаде. Арена в Пекине меня вдохновляет, приятно кататься. Психологических отличий с другими соревнованиями нет», — поделилась спортсменка в беседе с журналистами.

В уголке «слез и поцелуев» после выступления Камила сложила руки в виде «сердечка» вокруг головы. По ее словам, этот момент напомнил ей произвольную программу в рамках Кубка Первого канала, поэтому она решила повторить такой жест.

По мнению двукратного олимпийского чемпиона Артура Дмитриева, преимущество в фигурном катании останется за россиянами. Достойными соперниками спортсмен назвал представителей Китая.