Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году

Вашингтон, 6 февраля. Корейская Народно-Демократическая Республика в прошлом году занималась развитием программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом следует из секретного доклада ООН, содержание которого раскрыл Reuters.

Соответствующий документ подготовили независимые наблюдатели за действием ограничений. Его содержание было представлено сотрудникам комитета Совбеза ООН по санкциям против КНДР в пятницу вечером. При этом, как следует из материала Reuters, кибератаки на криптовалютные биржи являлись для КНДР значимым источником дохода.

«Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов», — отметили авторы публикации.

Ранее Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты. Сообщается, что снаряд средней дальности был направлен в сторону Японского моря и пролетел в общей сложности порядка 800 километров.