Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 07:43
07:36
Олимпийские игры 2022
Алексей Ягудин пустился в пляс после успеха Камилы Валиевой на Олимпиаде
07:35
Экономика
«Русский стандарт» назвал средний чек россиян за ЖКУ в 2021 году
07:25
Армия
NI: Россия обладает супероружием, которого нет у США
07:21
Происшествия
Мужчина погиб при пожаре в деревянном балоке на Камчатке
07:17
Общество
Психолог Хорс предложил способы побороть зависимость от смартфонов
07:14
Общество
Кардиолог Кореневич посоветовала пить кофе для снижения уровня сахара в крови
07:14
Олимпийские игры 2022
Фигуристка Валиева призналась, что сделала все возможное для триумфального дебюта на ОИ
07:00
Политика
Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году
06:57
Олимпийские игры 2022
Новозеландка Садовски-Синнотт завоевала золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине
06:39
Происшествия
Американка расчленила 20-летнего знакомого из-за обвинений в продаже наркотиков
Все новости

Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году

Политика
Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году
Global Look Press  /  Seo Yu-Seok

Вашингтон, 6 февраля. Корейская Народно-Демократическая Республика в прошлом году занималась развитием программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Об этом следует из секретного доклада ООН, содержание которого раскрыл Reuters.

Соответствующий документ подготовили независимые наблюдатели за действием ограничений. Его содержание было представлено сотрудникам комитета Совбеза ООН по санкциям против КНДР в пятницу вечером. При этом, как следует из материала Reuters, кибератаки на криптовалютные биржи являлись для КНДР значимым источником дохода.

«Несмотря на то, что сообщений о ядерных испытаниях или запусках МБР не поступало, КНДР продолжала развивать свой потенциал по производству ядерных расщепляющихся материалов», — отметили авторы публикации.

Ранее Северная Корея подтвердила запуск баллистической ракеты. Сообщается, что снаряд средней дальности был направлен в сторону Японского моря и пролетел в общей сложности порядка 800 километров.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Reuters: Северная Корея активно развивала ядерную и ракетную программы в 2021 году
кндр северная корея ракеты армия ядерное вооружение
Комментировать