Новозеландка Садовски-Синнотт завоевала золото в слоупстайле на Олимпиаде в Пекине

Пекин, 6 февраля. Спортсменка из Новой Зеландии Зои Садовски-Синнотт заняла первое место слоупстайле на сноуборде в ходе зимних Олимпийских игр в Пекине.

Первое место досталось новозеландке с результатом 92,88 балла. Вторую строчку заняла Джулия Марино из США, которая набрала 87,68 балла, а на третьей позиции расположилась австралийская спортсменка Тесс Коади (84,15). Россия не принимала участие в данной дисциплине.

Золотой призерше 20 лет и помимо первого места на ОИ в Пекине, спортсменка завоевала третье место на Олимпиаде в Пхенчане в биг-эйре. Новозеландка также дважды завоевывала золото на мировых чемпионатах в этой дисциплине.

Ранее российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую награду в короткой программе. Спортсменка вывела национальную сборную на первое место в командном турнире.