Дубль Жиру за три минуты принес «Милану» волевую победу над «Интером»

Милан, 6 февраля. Итальянское дерби между «Миланом» и «Интером» закончилось победой «россонери». Встреча 24-го тура Серии А прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости открыли счет на 38-й минуте встречи. Результативным действием отметился полузащитник Иван Перишич после точного навеса Хакана Чалханоглу с углового. Футболисты «Милана» смогли сравнять счет лишь на 75-й минуте усилиями Оливье Жиру. Уже через три минуты нападающий вывел свою команду вперед и установил окончательный счет встречи. В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получил защитник хозяев Тео Эрнандес.

Тем временем прямой конкурент «Интера» и «Милана» в борьбе за чемпионство «Ювентус» усилился в зимнее трансферное окно. Клуб из Турина пополнил 22-летний нападающий Душан Влахович из «Фиорентины».