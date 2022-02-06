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Дубль Жиру за три минуты принес «Милану» волевую победу над «Интером»

Спорт
Дубль Жиру за три минуты принес «Милану» волевую победу над «Интером»
ТАСС  /  Jonathan Moscrop

Милан, 6 февраля. Итальянское дерби между «Миланом» и «Интером» закончилось победой «россонери». Встреча 24-го тура Серии А прошла на стадионе «Сан-Сиро» и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости открыли счет на 38-й минуте встречи. Результативным действием отметился полузащитник Иван Перишич после точного навеса Хакана Чалханоглу с углового. Футболисты «Милана» смогли сравнять счет лишь на 75-й минуте усилиями Оливье Жиру. Уже через три минуты нападающий вывел свою команду вперед и установил окончательный счет встречи. В добавленное ко второму тайму время прямую красную карточку получил защитник хозяев Тео Эрнандес.

Тем временем прямой конкурент «Интера» и «Милана» в борьбе за чемпионство «Ювентус» усилился в зимнее трансферное окно. Клуб из Турина пополнил 22-летний нападающий Душан Влахович из «Фиорентины».

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футбол Оливье Жиру интер милан дерби чемпионат италии
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