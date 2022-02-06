Юрист Шкуматов призвал не садиться за руль при недомогании и усталости

Москва, 6 февраля. Пункты ПДД, согласно которым за руль запрещается садиться в состоянии болезни, неоднозначны и имеют много нюансов. Тем не менее им лучше следовать, рассказал руководитель рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов.

Объективные критерии, позволяющие описать состояния водителя и опасность для участников дорожного движения, не содержатся ни в одном кодексе, отметил специалист. В связи с этим определять способность управлять транспортным средствам должен сам автомобилист. В разгар пандемии уделять этому должное внимание особенно важно, поэтому при ощущениях неуверенности, недомогания или усталости стоит отказаться от поездки, передает Autonews.

«Если водитель спокойно едет, ничего не нарушает, концентрации внимания не теряет, то никаких оснований для применении 2.7 ПДД у инспектора ГИБДД нет», — отметил Шкуматов.

В качестве альтернативы можно выбрать такси или общественный транспорт, отметил эксперт. Каких-либо предписаний, запрещающих ездить на них в состоянии болезни, не существует.

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