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Голый сахалинец устроил забег по улице с табуреткой и решеткой для мяса

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 06:28
Происшествия
Голый сахалинец устроил забег по улице с табуреткой и решеткой для мяса
pixabay.com

Новотроицкое, 6 февраля. Целеустремленный мужчина привлек внимание жителей Сахалина. Он решил пробежаться по улицам села полностью голым, но с решеткой для мяса и табуреткой в руках.

Очевидцем необычного забега стал один из жителей Новотроицкого. Он решил пошутить про принадлежность голого односельчанина к олимпийским атлетам. Истинные причины поведения мужчины остались неизвестными, как и конечная точка его маршрута.

Местные жители выдвинули несколько версий происходящего. Некоторые предположили, что молодой сахалинец просто проспорил друзьям. Другие же подозревают, что в странном поведении замешаны запрещенные вещества, пишет «Сах.ком».

Необычное поведение было замечено за петербуржцем. Преподаватель айкидо вырядился в женские вещи, разгуливал по парку Интернационалистов и демонстрировал несовершеннолетним девочкам гениталии. «Нудистку» задержали полицейские.

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улица забег решетка для мяса
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