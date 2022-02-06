Голый сахалинец устроил забег по улице с табуреткой и решеткой для мяса

Новотроицкое, 6 февраля. Целеустремленный мужчина привлек внимание жителей Сахалина. Он решил пробежаться по улицам села полностью голым, но с решеткой для мяса и табуреткой в руках.

Очевидцем необычного забега стал один из жителей Новотроицкого. Он решил пошутить про принадлежность голого односельчанина к олимпийским атлетам. Истинные причины поведения мужчины остались неизвестными, как и конечная точка его маршрута.

Местные жители выдвинули несколько версий происходящего. Некоторые предположили, что молодой сахалинец просто проспорил друзьям. Другие же подозревают, что в странном поведении замешаны запрещенные вещества, пишет «Сах.ком».

Необычное поведение было замечено за петербуржцем. Преподаватель айкидо вырядился в женские вещи, разгуливал по парку Интернационалистов и демонстрировал несовершеннолетним девочкам гениталии. «Нудистку» задержали полицейские.