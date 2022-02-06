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Политолог Вакаров: отношения Украины и Венгрии не выгодны Киеву

Политика
Политолог Вакаров: отношения Украины и Венгрии не выгодны Киеву
Pr Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 6 февраля. Киев не извлекает совершенно никакой выгоды из экономических отношений с Будапештом. Такое мнение высказал политолог Василь Вакаров в интервью изданию «Украина.ру».

Он напомнил, что когда-то Венгрия получала финансирование за то, чтобы развалить коммунизм. Однако теперь государство находится в отличных экономических отношениях с Россией, продавая Украине втридорога обходится ее газовое топливо. По словам Вакарова, данный расклад не имеет никакой выгоды для Киева.

«Я не понимаю, куда девалась наша украинская хитрость? Каждый раз соседи нас обыгрывают, мы все время проигрываем... Раньше мы транзитировали газ в Венгрию, а сейчас мы его импортируем. И дороже!» — заявил политолог.

Однако не только Венгрия зарабатывает на продаже топлива, но и Польша. По словам ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Станислава Митраховича, Варшава надеется реализовать Киеву дорогой сжиженный газ.

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украина венгрия политолог вакаров газовое топливо экономические отношения
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