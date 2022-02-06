Глава Минобороны Германии Ламбрехт допустила увеличение численности военных в Литве

Берлин, 6 февраля. Германия может увеличить численность своих военнослужащих в Литве. Об этом рассказала министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

На сегодняшний день Берлин ведет переговоры с Вильнюсом и выясняет обоснованность развертывания дополнительных сил. Ламбрехт отметила, что ФРГ и без этой меры вносит существенный вклад в безопасность Литвы, так как страна возглавляет боевую группу НАТО в регионе.

«В принципе, дополнительные войска доступны в качестве подкрепления, и в данный момент мы ведем переговоры с Литвой, чтобы выяснить, что именно имело бы смысл в этом отношении», — заявила Ламбрехт медиагруппе Funke.

Ранее Пентагон сообщил о намерении развернуть дополнительные силы на территории Румынии, Польши и Германии. В американском оборонном ведомстве уточнили, что нахождение военных в странах будет временной мерой.