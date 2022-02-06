Хоккеист Шипачев рассказ об условиях проживания в Олимпийской деревне

Пекин, 6 февраля. Нападающий сборной России по хоккею Вадим Шипачев поделился впечатлениями от первых дней жизни в Олимпийской деревне и рассказал о быте спортсменов. Его слова приводит издание Sport24.

Хоккеист отметил, что несмотря на пандемию коронавируса, в Олимпийской деревне допускается свободное передвижение. По его словам, ему уже приходилось пересекаться с игроками словацкой и латвийской сборных. При этом все участники соревнований стараются избегать социальных контактов по понятным причинам.

«Мы живем в четырехкомнатной квартире. Вместе со мной Галиев, Гусев и Билялов. У каждого своя комната. Условия нормальные. Единственное — нет телевизора, неудобно будет смотреть соревнования, придется на планшетах», — сказал Шипачев.

Российский знаменосец не согласился с мнением девушек из российской сборной, которые жаловались на однообразное меню. Он отметил, что такое впечатление могло сложиться из-за приемов пищи в одном и том же месте.

«Еда нормальная, выбор есть. Те же макароны, курица, которые мы всегда едим. Но, если долго питаться в одном месте, везде еда покажется однообразной, даже в России. Вчера вот ел утку по-пекински, вкусно. Еще пробовал какой-то китайский суп, но он мне показался острым», — поделился хоккеист.

Ранее заслуженный мастер спорта СССР Михаил Девятьяров поделился своими ожиданиями от выступлений российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине. Он выразил надежду, что серебряная медаль лыжницы Натальи Непряевой мотивирует ее к новым победам.