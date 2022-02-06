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Политолог Лазарев обвинил Зеленского в измене из-за покупки российского газа у Венгрии

Политика
Политолог Лазарев обвинил Зеленского в измене из-за покупки российского газа у Венгрии
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 6 февраля. Решение о закупке у Венгрии российского газа является государственной изменой. Такое мнение выразил украинский политолог Александр Лазарев.

По мнению специалиста, закупка топлива по европейской цене не у России подрывает национальные интересы и экономику страны. Он также призвал начать приобретать энергоресурсы непосредственно у Москвы.

«Я в этом вижу конкретную государственную измену, подрыв национальных интересов в экономическом плане, потому что, не покупая газ напрямую, но покупая этот же газ у России, только через партнеров по реверсу, мы платим и России, и партнерам. Мы самое богатое государство в мире? Мы можем позволить себе быть кормилицей Европы, оплачивать им покупку российского газа?» — заявил Лазарев.

Украинский министр энергетики Герман Галущенко ранее заявил, что страна планирует через Венгрию и Словакию сформировать запас газа на следующую зиму. Уже в феврале Украина надеется импортировать 130 кубометров топлива.

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украина газ венгрия
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