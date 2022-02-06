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Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 06:05
Олимпийские игры 2022
Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Пекин, 6 февраля. Победа фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе вывела сборную России на первое место в командном турнире на Олимпийских играх.

Россиянка показала лучший результат, установив новый олимпийский рекорд — 90,18 балла. Второе место заняла японская фигуристка Вакаба Хигути (74,73). Тройку лидеров замкнула представительница Канады Маделин Скизаз с результатом 69,60 балла.

Таким образом, национальная команда России закрепила за собой первую строчку в командном турнире. В активе российской сборной 36 баллов. Идущая следом сборная США набрала лишь 32 балла.

Сборная России уже успела получить первую награду на зимней Олимпиаде в Пекине. Лыжница Наталья Непряева завоевала серебряные медали в скиатлоне.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022
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