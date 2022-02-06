Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
06 февраля 06:11
06:05
Олимпийские игры 2022
Российская фигуристка Валиева заняла первое место в короткой программе на ОИ-2022
05:52
Общество
День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать
05:50
Спорт
Россиянин Ян и американец Стерлинг поборются за титул чемпиона UFC 9 апреля
05:46
Спорт
Олимпийская чемпионка Роднина дала напутствие фигуристке Валиевой на Играх в Пекине
05:23
Общество
Кардиолог Османов перечислил самые вредные алкогольные напитки для здоровья
05:21
Происшествия
Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко
05:17
Экономика
Экономист Кричевский назвал биржу наиболее выгодным местом покупки валюты
05:13
Общество
Лихая гонщица и говорящая шляпа: курьезные моменты в правлении Елизаветы II
05:08
Происшествия
Два человека стали жертвами ночного ДТП в амурском поселке Магдагачи
04:57
Шоу-бизнес
Работа в театре спасла Максима Аверина от депрессии после смерти матери
Все новости

День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать

Общество
День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать
freepik.com  /  Racool_studio

Москва, 6 февраля. День блаженной Ксении Петербургской или Аксиньи-полухлебницы праздновали православные верующие 6 февраля. Однако от широких застолий приходилось отказываться, потому что они несли страшные беды.

Считалось, что именно этот день разделяет зиму пополам и знаменует собой приход сложных для крестьян дней. До первого хлеба оставалось еще долго, запасы тем временем подходили к концу. В связи с этим на Руси сложилась примета — те, кто садился вечером за стол ужинать, в скором времени умирали. В редких случаях кушать вечером позволяли старикам. Делалось это, чтобы дети и внуки не умерли раньше, передает «Пятый канал».

Строго запрещалось в этот праздник ругаться. Злость по отношению к другим сулила за собой крупные неприятности. Пожилым людям при этом рекомендовали оставить любое рукоделие, а также не стричь волосы.

Чтобы получить благословение мудрой Ксении Блаженной необходимо было в этот день совершить добрый поступок. Будет достаточно помощи нуждающимся или мудрого совета человеку, попавшему в беду. Если же поддержка требуется от самой Ксении, то необходимо сходить к ее могиле на Смоленском кладбище. Обязательно с собой стоит взять записку с просьбой, а за три дня до визита не пить алкоголь.

Для 6 февраля на Руси существовала поговорка «Какая Аксинья — такая и весна». Все трактовки погодных явлений исходили именно из нее. Вьюга сулила поздний приход тепла, а хорошая погода раннюю весну. То же значили редкие и высокие облака.

Днем ранее православные верующие чтили память Агафия Полухлебника. В этот день проверяли запасы и убирали дом.

Вернуться назад
Все новости / Общество / День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать
приметы запреты церковные праздники день ксении петербургской
Комментировать