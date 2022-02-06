День Ксении Петербургской: почему 6 февраля строго запрещалось ужинать

Москва, 6 февраля. День блаженной Ксении Петербургской или Аксиньи-полухлебницы праздновали православные верующие 6 февраля. Однако от широких застолий приходилось отказываться, потому что они несли страшные беды.

Считалось, что именно этот день разделяет зиму пополам и знаменует собой приход сложных для крестьян дней. До первого хлеба оставалось еще долго, запасы тем временем подходили к концу. В связи с этим на Руси сложилась примета — те, кто садился вечером за стол ужинать, в скором времени умирали. В редких случаях кушать вечером позволяли старикам. Делалось это, чтобы дети и внуки не умерли раньше, передает «Пятый канал».

Строго запрещалось в этот праздник ругаться. Злость по отношению к другим сулила за собой крупные неприятности. Пожилым людям при этом рекомендовали оставить любое рукоделие, а также не стричь волосы.

Чтобы получить благословение мудрой Ксении Блаженной необходимо было в этот день совершить добрый поступок. Будет достаточно помощи нуждающимся или мудрого совета человеку, попавшему в беду. Если же поддержка требуется от самой Ксении, то необходимо сходить к ее могиле на Смоленском кладбище. Обязательно с собой стоит взять записку с просьбой, а за три дня до визита не пить алкоголь.

Для 6 февраля на Руси существовала поговорка «Какая Аксинья — такая и весна». Все трактовки погодных явлений исходили именно из нее. Вьюга сулила поздний приход тепла, а хорошая погода раннюю весну. То же значили редкие и высокие облака.

Днем ранее православные верующие чтили память Агафия Полухлебника. В этот день проверяли запасы и убирали дом.