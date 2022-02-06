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Россиянин Ян и американец Стерлинг поборются за титул чемпиона UFC 9 апреля

Спорт
Россиянин Ян и американец Стерлинг поборются за титул чемпиона UFC 9 апреля
Global Look Press  /  Diego Ribas/Keystone Press Agency

Москва, 6 февраля. Бой россиянина Петра Яна и американца Алджамейна Стерлинга за пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе состоится 9 апреля.

Изначально поединок должен был пройти 5 марта. Однако сейчас в UFC сообщили, что бой перенесен на 9 апреля, он состоится в Джексонвилле, штат Флорида, США.

Ян и Стерлинг уже встречались в октагоне весной прошлого года. Тогда судьи засчитали россиянину поражение из-за удара коленом сопернику в положении «партер». После этого Ян вышел на бой с американцем Кори Сэндхагеном за временный титул чемпиона UFC и одержал победу.

Россиянину Петру Яну 28 лет. Сейчас на его счету 16 побед и два поражения. Возраст Стерлинга составляет 32 года, он провел 23 боя, три из которых проиграл.

Ранее Ян признался, что настроен на победу в бою со Стерлингом. По словам россиянина, он заставит своего американского соперника плакать.

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