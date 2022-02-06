Олимпийская чемпионка Роднина дала напутствие фигуристке Валиевой на Играх в Пекине

Москва, 6 февраля. Короткая программа по фигурному катанию уже стартовала на ОИ в Пекине. Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина пожелала спортсменке от России Камиле Валиевой не подвести команду.

Федерация фигурного катания на коньках подала заявку на участие в короткой программе женских соревнований командного турнира Игр в Пекине. Сегодня честь страны отстаивает дебютантка ОИ 15-летняя Валиева, пишет ТАСС.

«Командные соревнования — особые соревнования. Я в них никогда не выступала, но судила среди профессионалов, наверное, немножко другие ощущения, понятия, требования. Ей можно пожелать не подвести команду, быть ее помощью и лидером. Прокат Камилы, конечно, посмотрю, все командные прокаты мы смотрим с перспективой того, что мы можем показать в индивидуальных соревнованиях, для меня они значительно выше по рангу и уровню», — отметила Роднина.

Двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев-старший оценил шансы россиян на золото в соревнованиях по фигурному катанию. По его словам, преимущество остается за отечественными спортсменами. Среди достойных соперников он выделил пары из Китая.