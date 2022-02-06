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Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко

  /   Обновлено: 06 февраля 2022 05:21
Происшествия
Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко
pixabay.com  /  keesluising

Рабат, 6 февраля. Соболезнования со всех уголков мира летят в Марокко из-за смерти пятилетнего Райна, которого пытались спасти на протяжении пяти дней.

Слова поддержки высказали власти Палестины и Израиля, а также король и премьер-министр Марокко. Кроме того, в социальных сетях миллионы людей разделили горе со всеми неравнодушными, кто пытался спасти мальчика и с его семьей.

Пятилетний Райан несколько дней назад провалился в глубокий узкий колодец. Местные экстренные службы организовали спасательную операцию, однако она была осложнена особенностями конструкции — в яму диметром 30 сантиметров не мог протиснуться ни один взрослый. Спустя пять дней мальчика все же смогли достать на поверхность, но он не выжил.

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