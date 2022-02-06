Люди со всего мира скорбят из-за смерти пятилетнего мальчика в Марокко

Рабат, 6 февраля. Соболезнования со всех уголков мира летят в Марокко из-за смерти пятилетнего Райна, которого пытались спасти на протяжении пяти дней.

Слова поддержки высказали власти Палестины и Израиля, а также король и премьер-министр Марокко. Кроме того, в социальных сетях миллионы людей разделили горе со всеми неравнодушными, кто пытался спасти мальчика и с его семьей.

Пятилетний Райан несколько дней назад провалился в глубокий узкий колодец. Местные экстренные службы организовали спасательную операцию, однако она была осложнена особенностями конструкции — в яму диметром 30 сантиметров не мог протиснуться ни один взрослый. Спустя пять дней мальчика все же смогли достать на поверхность, но он не выжил.