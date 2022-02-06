Экономист Кричевский назвал биржу наиболее выгодным местом покупки валюты

Москва, 6 февраля. Самым выгодным способом покупки валюты является ее приобретение на бирже. При этом наиболее простой метод получить к ней доступ — это открытие брокерского счета, рассказал финансист Алексей Кричевский.

Он объяснил, что покупка валюты на бирже предоставляет покупателю выгодный курс, поскольку не имеет банковской комиссии и наценки. По словам Кричевского, в таком случае транзакция совершается напрямую на рынке. Данная выгода особенно заметна при покупке валюты в больших объемах, рассказал экономист агентству «Прайм».

«Вкладки по открытию инвестиционных или брокерских счетов есть на сайте каждого банка. Главное — не перепутать обычный брокерский счет с ИИС, потому что при снятии денег с ИИС придется закрывать счет», — добавил Кричевский.

Ранее финансовый эксперт Роман Хорошев рассказал, во что выгоднее всего вкладываться в текущем году. По его словам, одним из наиболее перспективных направлений является инвестирование в акции, в том числе и в иностранные.