Лихая гонщица и говорящая шляпа: курьезные моменты в правлении Елизаветы II

Лондон, 6 февраля. Королева Елизавета II отмечает 70 лет с момента вступления на престол. Она стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. За столь продолжительный период правления с Ее Величеством случалось немало смешных ситуаций. ФАН собрал наиболее яркие.

Лихая гонщица

Бывший британский посол в Саудовской Аравии Шерард Коупер-Коулз в своих мемуарах рассказал о том, что Елизавета II любит «полихачить» на своем Range Rover. В качестве примера он описал визит кронпринца Саудовской Аравии, которому захотелось осмотреть территорию замка Балморал.

Королева не стала терять время, села за руль и покатила по дорогам Шотландии. По воспоминаниям британского посла, гость с Аравийского полуострова был настолько впечатлен скоростью Ее Величества, а также тем, что она в этот момент мило поддерживала светскую беседу, что кронпринц через переводчика просил ее быть осторожнее.

Global Look Press / Paul Marriott via www.imago-imag

Обычная старушка

Иногда Елизавета II не отказывает себе в удовольствии вместо ярких и официальных нарядов облачиться во что-то более простое. Например, когда она шляпку заменяет на платок — ее сложно отличить от рядовой английской леди преклонного возраста.

Именно так восприняли ее туристы из США, когда королева прогуливалась в сопровождении охранника. Американцы обратились к ней и спросили местная ли она и доводилось ли ей встречать Ее величество. В ответ Елизавета II сказала, что проживает неподалеку, но лично с королевой не виделась. При этом она лукаво добавила, что ее спутнику (охраннику) повезло больше в этом вопросе.

Преждевременные похороны

Почти десять лет назад один тайваньский телеканал совершил серьезный промах. Сообщая о смерти бывшего премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер, журналисты объявили об уходе из жизни Ее Величества. Королевская семья, конечно, не оставила без внимания возмутительную новость. Попавшему в неловкую ситуацию СМИ пришлось принести извинения.

Говорящая шляпа

Курьезная ситуация случилась с королевой во время ее визита в Соединенные Штаты в 1991 году. Елизавета II произносила речь, стоя на трибуне, после выступления президента Джорджа Буша. Американский лидер неосмотрительно забыл опустить микрофон для королевы. Из-за невысокого роста Ее Величество почти не было видно, так что публика могла лицезреть только ее «порхающую» шляпку.

Global Look Press / ZB Kluge

Тонкий английский юмор

Елизавета II — долгожительница, о чем ходят шутки как в народе, так и в кругу королевской семьи. Да и сама она порой любит иронизировать по поводу того, что все еще занимает трон. Например, когда Ее Величество посетила Северную Ирландию, она встретилась с заместителем Первого министра Мартина Мак-Гиннесса. Он любезно поинтересовался здоровьем королевы.

«Все еще жива и очень занята после празднования двух дней рождения», — в ответ пошутила она.

Наследница короля Георга VI Елизавета взошла на престол 6 февраля 1952 года. Сегодня у Ее Величества «платиновый» юбилей правления Соединенным Королевством.