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Два человека стали жертвами ночного ДТП в амурском поселке Магдагачи

Происшествия
Два человека стали жертвами ночного ДТП в амурском поселке Магдагачи
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магдагачи, 6 февраля. Авария с участием Toyota Land Cruiser Prado произошла ночью в Амурской области. Погибшими оказались водитель и пассажир.

Как рассказали представители УГИБДД УМВД России по Амурской области, смертельное ДТП произошло в поселке Магдагачи около 03:30 по местному времени. Водитель и пассажир иномарки получили несовместимые с жизнью травмы.

На месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов. Причины и обстоятельства ночного происшествия еще устанавливаются. Другие подробности аварии неизвестны.

Еще однj смертельное ДТП произошло в Кировской области. В лобовом столкновении на Слободском тракте погиб водитель ВАЗ-2115. Он выехал на встречную полосу движения и врезался в Volkswagen Polo. Правоохранители организовали проверку по факту случившегося.

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